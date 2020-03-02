В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции
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- РИА Новости
«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — цитирует Интерфакс Володина.
По его словам, поправки ко второму чтению законопроекта о Конституции будут направлены в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Госдума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституцию.
Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесён в Госдуму 20 января.
Второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта, третье — на 11 марта.