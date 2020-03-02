В Госдуму поступили поправки президента к проекту о Конституции

В Государственную думу поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, поправки изложены на 24 страницах.

«Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах», — цитирует Интерфакс Володина.

По его словам, поправки ко второму чтению законопроекта о Конституции будут направлены в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Госдума на пленарном заседании 23 января одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституцию.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был внесён в Госдуму 20 января.

Второе чтение законопроекта запланировано на 10 марта, третье — на 11 марта.