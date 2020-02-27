Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля

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RT
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС. Этот день будет объявлен выходным.
Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля
  • РИА Новости

Предполагается, что голосование пройдёт с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Кроме того, одобрен порядок его проведения. Согласно тексту, участие смогут принять совершеннолетние россияне, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Участие является свободным и добровольным.

Поправки были внесены сопредседателями рабочей группы Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом и войдут во вторую статью президентского законопроекта.

Ожидается, что второе чтение документа в ГД пройдёт 10 марта.

Ранее президент Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по основному закону страны в среду, 22 апреля. 

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