Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.

«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил Путину провести такое голосование 22 апреля.

25 февраля на рассмотрение профильного комитета Госдумы были внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.

По заявлению одного из авторов поправок Павла Крашенинникова, назначение голосования по Конституции будет осуществляться указом президента.

В нём будет содержаться вопрос, выносимый на голосование.

Согласно поступившей в комитет поправке, порядок такого голосования утверждает ЦИК в трёхдневный срок со дня публикации указа главы государства.

Как отмечал Крашенинников, примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать подобным образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?», а напротив неё будут две графы: «да» и «нет».

11 февраля СМИ, ссылаясь на источники, писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля, среда.