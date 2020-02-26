Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
- РИА Новости
«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас предложил Путину провести такое голосование 22 апреля.
25 февраля на рассмотрение профильного комитета Госдумы были внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
По заявлению одного из авторов поправок Павла Крашенинникова, назначение голосования по Конституции будет осуществляться указом президента.
В нём будет содержаться вопрос, выносимый на голосование.
Согласно поступившей в комитет поправке, порядок такого голосования утверждает ЦИК в трёхдневный срок со дня публикации указа главы государства.
Как отмечал Крашенинников, примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать подобным образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?», а напротив неё будут две графы: «да» и «нет».
11 февраля СМИ, ссылаясь на источники, писали, что основная рассматриваемая дата голосования — 22 апреля, среда.