В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции

На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.

Данные предложения должны быть включены во вторую статью соответствующего законопроекта, первая часть которого касается изменений в основном законе, а вторая — общероссийского голосования.

«Назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции России будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование», — сказал парламентарий.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на поступившую в комитет поправку, ЦИК России утверждает порядок такого голосования в трёхдневный срок со дня публикации указа президента.

Также ЦИК определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении.

ЦИК устанавливает порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении голосования.

Ранее опубликованные результаты опроса ВЦИОМ показали, что 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции.