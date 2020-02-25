В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
- РИА Новости
Данные предложения должны быть включены во вторую статью соответствующего законопроекта, первая часть которого касается изменений в основном законе, а вторая — общероссийского голосования.
«Назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции России будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование», — сказал парламентарий.
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на поступившую в комитет поправку, ЦИК России утверждает порядок такого голосования в трёхдневный срок со дня публикации указа президента.
Также ЦИК определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении.
ЦИК устанавливает порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении голосования.
Ранее опубликованные результаты опроса ВЦИОМ показали, что 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции.