В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции

Короткая ссылка
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил один из авторов поправок, глава комитета Павел Крашенинников.
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
  • РИА Новости

Данные предложения должны быть включены во вторую статью соответствующего законопроекта, первая часть которого касается изменений в основном законе, а вторая — общероссийского голосования.

«Назначение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции России будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос, выносимый на общероссийское голосование», — сказал парламентарий.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на поступившую в комитет поправку, ЦИК России утверждает порядок такого голосования в трёхдневный срок со дня публикации указа президента.

Также ЦИК определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан о его подготовке и проведении.

ЦИК устанавливает порядок аккредитации представителей СМИ для участия в информационном освещении голосования.

Ранее опубликованные результаты опроса ВЦИОМ показали, что 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить