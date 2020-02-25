ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Короткая ссылка
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
  • РИА Новости

Отмечается, что чаще сообщают о возможном принятии участия в голосовании россияне 45—59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

79% россиян слышали о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции. О конкретных предложениях, которые будут вынесены на общероссийское голосование, знает каждый четвёртый (23%). 

Поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания поддерживают 97% респондентов, обеспечение государством социальной поддержки детям — 96%, принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума — 95%, ежегодная индексация пенсии — 94%, а также неделимость территории России — 94%, запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом — 93%.

20 февраля сообщалось, что в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 262 официально оформленных предложения о поправках к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить