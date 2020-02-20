В комитет Госдумы поступило 262 предложения о поправках к Конституции

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В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 262 официально оформленных предложения о поправках к Конституции.
В комитет Госдумы поступило 262 предложения о поправках к Конституции
  • РИА Новости

«Всего на данный момент, на данную минуту, поступили 262 поправки официальные к нам в комитет», — цитирует РИА Новости главу комитета, сопредседателя рабочей группы по изменению Конституции Павла Крашенинникова.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.

Также комитетом была поддержана поправка, запрещающая председателю правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

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