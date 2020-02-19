Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.
Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что статью 83 Конституции предлагается дополнить положением об осуществлении президентом общего руководства правительством.

Также к статье предлагается поправка, устанавливающая, что государственный лидер «обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России, запрещающую председателю российского правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

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