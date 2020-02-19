Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в ходе заседания 19 февраля поддержал поправку к Конституции, в соответствии с которой президент будет осуществлять общее руководство правительством.

РИА Новости