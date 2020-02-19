Комитет Думы поддержал поправку о президентском руководстве кабмином
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что статью 83 Конституции предлагается дополнить положением об осуществлении президентом общего руководства правительством.
Также к статье предлагается поправка, устанавливающая, что государственный лидер «обеспечивает гражданский мир и согласие в стране».
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России, запрещающую председателю российского правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.