В Госдуму внесены поправки в закон о бюджете

Правительство России внесло в Госдуму поправки в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента Федеральному собранию.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет (по бюджету и налогам. — RT)», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на 2020—2022 годы требуется дополнительно выделить более 2 трлн рублей для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России одобрило поправки в закон о федеральном бюджете.

Отмечалось, что поправки предусматривают сохранение профицита бюджета страны на уровне 0,8% ВВП в 2020 году, увеличение доходов в текущем году на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд рублей, в 2022 году — на 755 млрд рублей.

Также в них учтены решения о приобретении российским правительством пакета Сбербанка у ЦБ, часть средств от продажи которого будет направлена в бюджет для финансирования социальных инициатив.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы.