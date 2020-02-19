Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О приобретении правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ.

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.

Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

Стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.