Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О приобретении правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».
Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что инициатива направлена на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ.

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.

Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. 

Стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.

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