Комитет Госдумы одобрил проект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что инициатива направлена на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ.
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.