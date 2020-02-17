Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Он рассказал, что в настоящий момент детальная схема передачи ЦБ акций Сбербанка кабмину ещё не опубликована, «ещё о ней неизвестно, кроме тех, кто договаривался».

Как отмечает Саватюгин, по данным, полученным Счётной палатой в рамках законотворческого процесса, «можно умозаключить, что планируется приобретение этого пакета путём размещения средств Фонда национального благосостояния».

По его словам, это «очень большая будет трата средств ФНБ, наверное, самая большая».

«Поскольку на Счётную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это моё направление) проанализируем», — цитирует РИА Новости аудитора.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект «О приобретении правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Как отмечал замминистра финансов России Владимир Колычев, покупка акций Сбербанка кабмином является доходной инвестицией, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%.

13 февраля российское правительство одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у Банка России.

Отмечалось, что средства от продажи этих акций направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

Стоимость покупки пакета акций составит около 2,5 трлн рублей.