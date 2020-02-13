Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
- РИА Новости
«Да, одобрили», — цитирует РИА Новости главу Минфина.
Он добавил, что правительство продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Германа Грефа в его начинаниях.
«Мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится», — сказал он.
11 февраля стало известно о решении кабмина выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.