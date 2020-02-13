Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

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Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
  • РИА Новости

«Да, одобрили», — цитирует РИА Новости главу Минфина.

Он добавил, что правительство продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Германа Грефа в его начинаниях.

«Мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится», — сказал он.

11 февраля стало известно о решении кабмина выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

Ожидается, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию. 

Как отмечал Силуанов, стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.

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