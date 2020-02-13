Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания

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Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента России Федеральному собранию. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.
Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания
  • РИА Новости

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

«Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну.

Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.

В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов».

12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ.

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