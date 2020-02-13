Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания

Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента России Федеральному собранию. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».

«Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», — сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну.

Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.

В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов».

12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ.