Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания
- РИА Новости
Трансляцию заседания вёл телеканал «Россия 24».
«Эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента», — сказал Силуанов.
Ранее сообщалось, что Банк России включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну.
Пакет акций Центробанка планируется приобрести за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной цене.
В ведомстве объяснили такое решение тем, что при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа «существует определённый конфликт интересов».
12 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ.