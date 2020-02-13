Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей
- РИА Новости
«Это около 2,5 трлн рублей — стоимость пакета акций Сберегательного банка», — цитирует главу Минфина РИА Новости.
Он пояснил, что это тот актив, который будет приобретаться за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Ранее стало известно о решении кабмина выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.
В Центральном банке проинформировали, что регулятор включит 700 млрд рублей от продажи в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства направят в казну.
Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, правительство ждёт от Сбербанка, что он станет ещё удобнее для вкладчиков.