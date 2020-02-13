Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей

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Стоимость покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка составит около 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей
  • РИА Новости

«Это около 2,5 трлн рублей — стоимость пакета акций Сберегательного банка», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

Он пояснил, что это тот актив, который будет приобретаться за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее стало известно о решении кабмина выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

В Центральном банке проинформировали, что регулятор включит 700 млрд рублей от продажи в свои доходы за 2020 год, а оставшиеся средства направят в казну. 

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, правительство ждёт от Сбербанка, что он станет ещё удобнее для вкладчиков.

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