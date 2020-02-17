В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
- РИА Новости
«Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы», — говорится на сайте нижней палаты парламента.
Ранее замминистра финансов России Владимир Колычев сообщил, что покупка акций Сбербанка правительством — доходная инвестиция, при текущей цене дивидендная доходность составляет 9%.
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.
Стоимость покупки пакета акций Сбербанка составит около 2,5 трлн рублей.
Также сообщалось, что наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации.