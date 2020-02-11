Бывшая вице-премьер Голодец станет зампредом Сбербанка

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Наблюдательный совет Сбербанка утвердил кандидатуру бывшей вице-премьера Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления кредитной организации. Об этом сообщает ТАСС.
Бывшая вице-премьер Голодец станет зампредом Сбербанка
  • РИА Новости

«Набсовет Сбербанка утвердил моё назначение», — сказала она агентству.

В свою очередь, глава банка Герман Греф отметил, что назначение должно пройти согласование в ЦБ.

21 января был объявлен новый состав правительства, Голодец в него не вошла.

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