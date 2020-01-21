Объявлен новый состав правительства России

Президент России Владимир Путин провёл ряд назначений в правительстве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовавшая указы главы государства.

Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, министром промышленности и торговли — Денис Мантуров.

Пост главы Министерства просвещения займёт Сергей Кравцов. Главой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики будет Александр Козлов, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром спорта — Олег Матыцин, министром строительства и ЖКХ — Владимир Якушев, министром транспорта — Евгений Дитрих, министром труда и социальной защиты — Антон Котяков, министром финансов — Антон Силуанов, главой Минкомсвязи — Максут Шадаев, министром экономического развития — Максим Решетников, министром энергетики — Александр Новак.

Первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов. На посты зампредов в обновлённом правительстве назначили Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

Экс-премьер Дмитрий Медведев, говоря о решении правительства уйти в отставку, отметил, что таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему страны.

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