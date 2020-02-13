Правительство России одобрило поправки в закон о бюджете

Правительство России одобрило поправки в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента Федеральному собранию, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Да», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, одобрен ли законопроект.

По его словам, поправки предусматривают сохранение профицита бюджета страны на уровне 0,8% ВВП в 2020 году, предполагается увеличение доходов в текущем году на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд рублей, в 2022 году — на 755 млрд рублей.

Также в поправках учтены решения о приобретении российским правительством пакета Сбербанка у ЦБ, часть средств от его продажи будет направлена в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента Федеральному собранию.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы.