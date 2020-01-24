Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что прогнозируемый общий доход фонда, согласно документу, должен увеличиться на 177 млрд рублей.

По проекту дефицит фонда должен сократиться с 118,4 млрд рублей до 118,35 млрд рублей.

Кроме этого средства, направляемые на предоставление материнского (семейного) капитала, должны увеличиться более чем на 120 млрд рублей на 2020 год.

Ранее новый глава ПФР Максим Топилин заявил, что ведомство подготовило документы для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию. В частности, речь идёт о проекте по внесению изменений в закон о материнском капитале.