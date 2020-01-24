ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала
- РИА Новости
«Пенсионный фонд уже подготовил документы, которые необходимы для обеспечения послания, подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском (семейном) капитале», — цитирует РИА Новости Топилина.
По его словам, соответствующий документ «находится в министерстве».
Как отметил глава ПФР, с помощью проведения его через поправки к одному из законопроектов, которые были приняты Госдумой в первом чтении, можно решить эту задачу в течение месяца.
Он рассказал, что ПФР подготовит отделения для выдачи маткапитала на первого и второго детей.
«Нам придётся даже... по отдельным историям фактически увеличивать размер материнского капитала без присутствия человека», — сказал он.
15 января Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что с января 2020 года семьи получат маткапитал уже при рождении первенца.
Он предложил увеличить сумму помощи при рождении второго ребёнка на 150 тыс. рублей, а затем ежегодно её индексировать.
Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее был назначен на должность председателя правления ПФР.
В комитете Совета Федерации по социальной политике прокомментировали в беседе с Inforeactor назначение Топилина.