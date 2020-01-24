ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала

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Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил документы для реализации задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию. В частности, речь идёт о проекте по внесению изменений в закон о материнском капитале. Об этом заявил новый глава ПФР Максим Топилин.
ПФР подготовил проект о расширении программы маткапитала
  • РИА Новости

«Пенсионный фонд уже подготовил документы, которые необходимы для обеспечения послания, подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском (семейном) капитале», — цитирует РИА Новости Топилина.

По его словам, соответствующий документ «находится в министерстве».

Как отметил глава ПФР, с помощью проведения его через поправки к одному из законопроектов, которые были приняты Госдумой в первом чтении, можно решить эту задачу в течение месяца.

Он рассказал, что ПФР подготовит отделения для выдачи маткапитала на первого и второго детей.

«Нам придётся даже... по отдельным историям фактически увеличивать размер материнского капитала без присутствия человека», —  сказал он.

15 января Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что с января 2020 года семьи получат маткапитал уже при рождении первенца.

Он предложил увеличить сумму помощи при рождении второго ребёнка на 150 тыс. рублей, а затем ежегодно её индексировать.

Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее был назначен на должность председателя правления ПФР

В комитете Совета Федерации по социальной политике прокомментировали в беседе с Inforeactor назначение Топилина

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