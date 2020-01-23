Правительственные перестановки: Мишустин назначил главой Пенсионного фонда экс-министра труда Топилина

Бывший министр труда и социальной защиты Максим Топилин назначен на должность председателя правления Пенсионного фонда России. А возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал замминистра финансов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава кабмина произвёл ещё ряд кадровых перестановок в правительстве и федеральных ведомствах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин произвёл ряд кадровых перестановок в правительстве и федеральных ведомствах. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабинета министров.

Так, на пост председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации был назначен Максим Топилин, с 2012 года работавший на должности министра труда и социальной защиты РФ.

Прежний председатель правления Антон Дроздов, возглавлявший ПФР с 2008 года, назначен заместителем министра финансов. Ранее с этого поста был освобождён Антон Котяков, возглавивший министерство труда и соцзащиты.

Игорь Задворнов вновь был назначен главой секретариата вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, бывший глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазонов занял пост статс-секретаря — заместителя министра финансов, бывший министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин назначен на должность первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, должность временно исполняющего обязанности главы аппарата коллеги Военно-промышленной комиссии — заместителя руководителя аппарата правительства получил Игорь Боровков, а Елена Рожкова возглавила секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Формирование нового правительства

Напомним, 15 января в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил ряд поправок к Конституции России, которые, в частности, должны сделать «более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти». Так, глава государства предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — сказал Путин.

Также по теме «Карт-бланш на кадровые решения»: Мишустин утвердил структуру и состав аппарата правительства Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, а также провёл ряд назначений. Всего у...

Позднее в этот же день на данный момент уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства.

«Эти изменения, когда они будут приняты (а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения), как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал Медведев.

Президент предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы, действительного государственного советника РФ 1-го класса Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Госдума одобрила его кандидатуру 16 января.

21 января Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина. При этом свои должности сохранили Сергей Шойгу (Министерство обороны), Сергей Лавров (МИД), Владимир Колокольцев (МВД), Евгений Зиничев (МЧС), Антон Силуанов (Минфин), Денис Мантуров (Минпромторг), Дмитрий Патрушев (Минсельхоз), Дмитрий Кобылкин (Минприроды), Александр Козлов (Минвостокразвития), Владимир Якушев (Минстрой), Александр Новак (Минэнерго) и Евгений Дитрих (Минтранс).

В то же время перестановки произошли в девяти министерствах. Кроме того, было упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.

Вдобавок до девяти сократилось число вице-премьеров, при этом из старого состава остались лишь трое — Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев.

22 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, главой которого стал Дмитрий Григоренко. Он может иметь 11 заместителей, каждый из которых курирует свою область деятельности. На эти позиции были назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко и Валерий Сидоренко, ставший первым замом. Возглавил секретариат председателя правительства Николай Решетников.

Кроме того, установлено максимальное число сотрудников аппарата — 1545 человек. Именно столько необходимо для функционирования руководства аппарата, а также его департаментов и секретариатов.