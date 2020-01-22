«Карт-бланш на кадровые решения»: Мишустин утвердил структуру и состав аппарата правительства

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, а также провёл ряд назначений. Всего у главы аппарата Дмитрия Григоренко может быть 11 заместителей, а максимальная численность штата составляет 1545 человек. По мнению экспертов, в состав госоргана вошли эффективные управленцы, в которых уверен Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства, а также сделал ряд назначений. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства РФ.

Максимальное число работников аппарата установлено на уровне 1545 человек. Такое число сотрудников необходимо для функционирования руководства аппарата, а также его департаментов и секретариатов.

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Руководитель аппарата, на должность которого ранее был назначен Дмитрий Григоренко, сможет иметь 11 заместителей. Каждый из них курирует свою область деятельности. На должность первого зама был назначен Валерий Сидоренко.

В соответствии с распоряжением заместителями руководителя аппарата правительства были назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина и Игорь Шевченко. Таким образом, Кривонос и Уваров сохранили свои должности заместителей.

Николай Решетников возглавил секретариат председателя правительства.

Сработавшаяся команда

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что в состав аппарата правительства вошли экс-коллеги Мишустина.

«Сейчас у него есть карт-бланш на кадровые решения и на определённые решения, связанные с настройкой работы правительства. Мы видим большое количество назначенцев, которые до этого работали с Михаилом Мишустиным в Федеральной налоговой службе, в чьих профессиональных и деловых качествах он не сомневается», — рассказал Костин в беседе с RT.

Напомним, Михаил Мишустин ранее возглавлял Федеральную налоговую службу. Из этого ведомства на должности заместителей руководителя аппарата правительства пришли экс-замглавы ФНС Светлана Андрющенко, экс-начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина и экс-глава управления кадров ФНС Игорь Шевченко. Кроме того, пресс-секретарём премьера, директором департамента пресс-службы стал Борис Беляков, бывший ранее советником руководителя налогового ведомства по вопросам взаимодействия с прессой. Бывший глава правового управления ФНС Евгения Боженова возглавила департамент обеспечения регуляторной политики аппарата. Руководить протоколом нового премьер-министра будет Наталья Савина, которая ранее также являлась сотрудницей ФНС.

«Это люди из его команды, те, с кем он работал раньше и считает, что они подходят для работы на более высоких должностях. Соответственно, у него есть личные представления об их профессиональных качествах. И это, конечно же, очень важно для дальнейшей работы», — добавил эксперт.

Новые люди

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, со своей стороны, отмечает, что новая структура аппарата несколько расширилась.

«Думаю, что тенденция к росту количества замов руководителя аппарата началась ещё при Дмитрии Медведеве. Это один из основных инструментов премьер-министра. Я ничего такого страшного в этом не вижу», — пояснил RT Минченко.

Эксперт отмечает, что правительственная команда пополнилась специалистами высокого класса.

«В аппарате появились люди, которые обладают достаточно высокими управленческими качествами. Я хотел бы отметить Леонида Левина, который, на мой взгляд, является одним из самых профессиональных менеджеров в стране в сфере коммуникаций», — сказал эксперт.

Напомним, ранее Левин был главой комитета по информационной политике Госдумы, входил во фракцию «Справедливой России».

Экс-председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Его профессионализм отмечает также председатель Госдумы Вячеслав Володин. 22 января на пленарном заседании палаты он заявил, что «направление Левина в руководство аппарата правительства... должно повысить эффективность работы по ряду тем, которые мы подвергали критике». По словам Володина, депутаты неоднократно отмечали, что правительство «недорабатывает в области цифровой экономики» и это является проблемой ряда министерств.

«В связи с этим, как бы ни было нам тяжело, как бы ни было тяжело фракции «Справедливая Россия», принято решение делегировать в руководство аппарата правительства Леонида Леонидовича Левина», — подчеркнул Володин.

Госдума 22 января уже приняла решение назначить председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи депутата, члена партия «Единая Россия» Александра Хинштейна.

Другие перестановки в аппарате правительства

В департаменте оборонно-промышленного комплекса пост директора сохранил Николай Архипов. В департаменте формирования государственного оборонного заказа руководитель также не сменился — им остался Борис Наконечный.

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Должность главы департамента развития международного сотрудничества освободилась, так как её ранее занимал Эльмир Тагиров. Теперь он назначен одним из заместителей руководителя аппарата правительства. Департамент же возглавил Виктор Кузнецов.

Департамент социального развития преобразован в департамент здравоохранения и соцразвития. Руководитель же не изменился — им остался Сергей Вельмяйкин. Свои посты также сохранили: Константин Панферов — глава департамента правового обеспечения, Андрей Ряховский — глава департамента делопроизводства, Василий Толоко — глава департамента экономического развития и финансов, Александр Валяев — глава департамента протокольного обеспечения.

Экс-глава департамента управления делами кабмина Игорь Смирнов теперь возглавил департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства. Экс-глава департамента по подготовке текстов публичных выступлений главы кабмина Марина Волкова встала во главе департамента референтуры премьер-министра. Павел Степанов, занимавший ранее должность замминистра культуры, назначен директором департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства.

Во главе департамента промышленности встал Кирилл Лысогорский, департамента кадров — Александр Вишняков, департамента информационных технологий — Евгений Комар. Главой департамента регионального развития и инфраструктуры был назначен Максим Степанов, который ранее занимал должность первого замглавы Департамента градостроительной политики Москвы.