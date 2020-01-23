В Совфеде прокомментировали назначение Топилина главой Пенсионного фонда
- РИА Новости
«Во-первых, ему большое дело поручено. Во-вторых, я рад за пенсионную систему, что она будет управляться умным, опытным и доверенным со стороны государства человеком», — цитирует Рязанского Inforeactor.
Сенатор напомнил, что в ПФР более 80 трлн рублей, из которых нужно ежемесячно начислить и выплатить пенсии более 40 млн гражданам.
Как отметил Рязанский, руководить фондом — серьёзнейшая работа.
Ранее депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Nation News прокомментировал назначение Топилина.