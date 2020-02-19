Комитет Госдумы поддержал запрет на зарубежные счета у министров

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России, запрещающую председателю российского правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Председателю правительства России, заместителям председателя правительства России, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России», — говорится в тексте поправки. Уточняется, что соответствующее изменение относится к статье 110 основного закона. Порядок осуществления данных запретов будет устанавливаться федеральным законом. Ранее в Кремле оценили число предложений по поправкам к Конституции.