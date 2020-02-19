Комитет Госдумы поддержал запрет на зарубежные счета у министров

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России, запрещающую председателю российского правительства и федеральным министрам иметь счета в зарубежных банках.
Комитет Госдумы поддержал запрет на зарубежные счета у министров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Председателю правительства России, заместителям председателя правительства России, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти запрещается иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России», — говорится в тексте поправки.

Уточняется, что соответствующее изменение относится к статье 110 основного закона. Порядок осуществления данных запретов будет устанавливаться федеральным законом.

Ранее в Кремле оценили число предложений по поправкам к Конституции.

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