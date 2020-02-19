Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции

Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такое количество поправок размывало бы (статус основного закона. — RT), как вы правильно заметили, но пока речь идёт о предложениях, а предложения не размывают», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что с тем, какие предложения следует реализовывать посредством поправок к Конституции, а какие — другими актами, ещё предстоит определиться.

Ранее сообщалось, что ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.

13 февраля российский лидер Владимир Путин назвал число поступивших предложений о поправках к Конституции серьёзным вызовом.

Срок представления поправок к соответствующему законопроекту был продлён до 2 марта.