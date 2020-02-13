Путин счёл число поступивших предложений о поправках серьёзным вызовом

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что на данный момент поступило более 500 проектов поправок в Конституцию.

«Вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже, по-моему, поступило, проектов поправок, свыше пятисот», — заявил Путин.

Он отметил, что это серьёзный вызов.

Президент также подчеркнул, что «чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции».

Также Путин заявил, что день общероссийского голосования по поправкам к Конституции надо провести в будний день, сделав его выходным.