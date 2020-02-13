Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.

«Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен, конечно, это кроме ЦИК никто не сделает. Поэтому я это распоряжение подпишу и выпустим его сегодня или завтра. И ещё мы договаривались, что это в рабочий день должно быть. В рабочий день — это правильно, но только объявив его выходным», — сказал глава государства.

При этом он обратил внимание правительства на необходимость сделать так, чтобы «потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: первомайских либо новогодних».

11 февраля СМИ, ссылаясь на источники, писали, что соответствующее голосование может пройти в будний день, а основная рассматриваемая дата — 22 апреля, среда.

В Кремле, комментируя эти сообщения, отметили, что дата голосования пока не определена, «существуют разные точки зрения».

Подробности — в материале RT.