Кремль оценил сообщения о выходном в день голосования по Конституции

Дата голосования по поправкам к Конституции России пока не определена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что соответствующее голосование могут провести в будний день, сделав его выходным.

«Существуют разные точки зрения, есть и такая точка зрения (о проведении голосования в будний день, который может быть объявлен выходным. — RT)», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы по подготовке проекта поправки к Конституции.

При этом он подчеркнул, что каких-либо решений на этот счёт не принималось.

«Поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно», — указал Песков.

Он добавил, что «нет никаких дат» проведения голосования.

Ранее РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, писал, что голосование по поправкам к Конституции может пройти в будний день.

При этом издание называло основной рассматриваемой датой 22 апреля, среду.