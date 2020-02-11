Кремль оценил сообщения о выходном в день голосования по Конституции
- РИА Новости
«Существуют разные точки зрения, есть и такая точка зрения (о проведении голосования в будний день, который может быть объявлен выходным. — RT)», — сказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы по подготовке проекта поправки к Конституции.
При этом он подчеркнул, что каких-либо решений на этот счёт не принималось.
«Поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно», — указал Песков.
Он добавил, что «нет никаких дат» проведения голосования.
Ранее РБК, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, писал, что голосование по поправкам к Конституции может пройти в будний день.
При этом издание называло основной рассматриваемой датой 22 апреля, среду.