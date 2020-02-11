СМИ назвали возможную дату голосования по поправкам к Конституции

Голосование граждан по поправкам к Конституции России может пройти в будний день, основная рассматриваемая дата — среда, 22 апреля. Об этом пишет РБК со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.

По данным издания, этот день могут объявить выходным.

Уточняется, что в настоящее время обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной.

Ранее в Кремле заявили, что в настоящее время разрабатываются порядок и сроки проведения соответствующего голосования.

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий.

Он указывал, что такие изменения продиктованы жизнью.

Ожидается, что в четверг, 13 февраля, Путин проведёт встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции.