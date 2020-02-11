СМИ назвали возможную дату голосования по поправкам к Конституции
- РИА Новости
По данным издания, этот день могут объявить выходным.
Уточняется, что в настоящее время обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной.
Ранее в Кремле заявили, что в настоящее время разрабатываются порядок и сроки проведения соответствующего голосования.
Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий.
Он указывал, что такие изменения продиктованы жизнью.
Ожидается, что в четверг, 13 февраля, Путин проведёт встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции.