В Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
По его словам, порядок и сроки его проведения разрабатываются.
Как подчеркнул представитель Кремля, «это именно решение президента — устроить это голосование, хотя де-юре такой необходимости нет».
«Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование за или против», — цитирует Пескова РИА Новости.
Если россияне посчитают нецелесообразным внесение изменений, то «так и произойдёт», добавил он.
Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении внесённый российским лидером Владимиром Путиным законопроект о поправке к основному закону страны.
В частности, предлагается исключить оговорку о двух президентских сроках подряд и закрепить утверждение премьер-министра Государственной думой.