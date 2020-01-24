В Кремле рассказали о голосовании по поправкам к Конституции

Голосование граждан по поправкам к Конституции будет не простой формальностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, порядок и сроки его проведения разрабатываются.

Как подчеркнул представитель Кремля, «это именно решение президента — устроить это голосование, хотя де-юре такой необходимости нет».

«Но тем не менее оно не является формальностью, и это будет голосование за или против», — цитирует Пескова РИА Новости.

Если россияне посчитают нецелесообразным внесение изменений, то «так и произойдёт», добавил он.

Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении внесённый российским лидером Владимиром Путиным законопроект о поправке к основному закону страны.

В частности, предлагается исключить оговорку о двух президентских сроках подряд и закрепить утверждение премьер-министра Государственной думой.