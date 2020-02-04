Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

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Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«За время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидным, что некоторые вещи не работают так, как должны работать», — сказал он на встрече с представителями общественности в Череповце.

По его словам, вопросы в здравоохранении или образовании зачастую возникают потому, что муниципалитеты, по сути, не связаны напрямую с государством.

«Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу», — отметил российский лидер.

23 января Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении внесённый Путиным законопроект о поправке к основному закону страны.

В частности, предлагается исключить оговорку о двух президентских сроках подряд и закрепить утверждение премьер-министра нижней палатой парламента.

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