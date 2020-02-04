Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями общественности.

«И поэтому я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что голосование по поправкам пройдёт в обозначенные сроки.

По его словам, общероссийское голосование является плебисцитом, по сути волеизъявлением граждан.

Президент отметил, что предложил голосование для того, чтобы путём высшего проявления волеизъявления поправки были приняты или не приняты. Путин подчеркнул, что это — высшее проявление демократии.

«Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что если мы говорим о выборах главы государства, то это должно быть сделано на альтернативной основе», — сказал он.

Также президент заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью.

23 января Государственная дума одобрила в первом чтении внесённый Путиным законопроект о поправке к основному закону страны.