«Существуют разные точки зрения»: в Кремле не исключили проведение голосования по поправкам к Конституции в будний день

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может пройти в будний день, который предварительно могут объявить выходным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время он подчеркнул, что окончательного решения пока нет, обсуждаются различные варианты. В рабочей группе рассказали, что им поступило порядка 400 предложений по изменениям в основной закон.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию может состояться в будний день 22 апреля, для чего его могут сделать выходным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это обсуждается, однако окончательного решения ещё нет.

«Существуют разные точки зрения. Есть и такая точка зрения, она вынесена на обсуждение в том числе рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счёт не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно», — сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что голосование может пройти 22 апреля. Это среда, однако по данным журналистов власти специально могут сделать его выходным.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал не проводить голосование в эту дату, так как она совпадает со 150-летием со дня рождения Владимира Ленина.

Поправки к Конституции

Согласно порядку принятия законов, в ходе первого чтения депутаты оценивают концепцию и общую направленность инициативы. В то же время перед вторым чтением в проект вносятся поправки и изменения.

Изучением поправок занимается рабочая группа. Её сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что им поступило около 400 предложений по поправкам.

«У нас поступило около 400 предложений в рабочую группу. В профильный комитет уже поступило 138 официальных поправок», — приводит его слова РИА Новости.

В частности, Крашенинников рассказал об инициативе увеличить президентскую квоту в Совете Федерации с 17 до 30 сенаторов, при этом семерым из них дать пожизненный статус.

Песков, комментируя эту инициативу, отметил, что никаких решений по ней не принято.

«Ничего пока не определено, принятых решений нет. Это одно из многих предложений, инициатив, которые озвучиваются в рамках рабочей группы. Здесь мне вам нового нечего сообщить. Вся информация идет оттуда, но эта информация скорее о тех темах, которые находятся на повестке дня в плане дискуссии, не в плане принятых решений», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков также призвал подождать четверга 13 февраля, «там какие-то заявления будут сделаны». Ранее Крашенинников сообщил, что в этот день состоится встреча рабочей группы и президента Владимира Путина.

Среди других предложений — право бывших президентов России пожизненно входить в состав Совфеда. Об этом рассказал Крашенинников.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации – после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации», — сказал он.

По его словам, бывшие главы государства принесут пользу работе верхней палаты парламента, так как обладают значительным опытом.

Внести в Конституцию ряд поправок президент Владимир Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. В своей речи он обозначил и некоторые из них: усиление роли парламента, введения в основной закон пункта о Госсовете и социальные гарантии.

20 января законопроект с поправками были внесены в Госдуму. 23 числа документ был принят единогласно в первом чтении.

Поправки затрагивают с третьей по восьмую главы основного закона. Согласно действующему законодательству, изменение этих глав Конституции возможно посредством принятия конституционных законов.

Так, согласно документу, президент не сможет занимать свой пост более двух сроков. Предлагается ужесточить и требования к кандидатам — 25, вместо 10, лет постоянного проживания в России, запрет на иностранное гражданство или вида на жительство.

Госдума получит право утверждать премьер-министра, его заместителей и членов кабмина, после чего они будут назначаться на свои посты президентом. Некоторых министров, в том числе главу Минобороны, МВД и МИД, предлагается назначать после консультаций с Совфедом.

Сама верхняя палата получит право, по запросу президента, отправлять в отставку судей Конституционного и Верховного судов, а также кассационных и апелляционных судей, если они совершили поступок, «порочащий честь и достоинство судьи», либо же в других случаях, предусмотренных законодательством.

Также предлагается сократить состав Конституционного суда — с 19 до 11 членов. В то же время прописано и расширение полномочий — предусмотрено получение права проверять, по запросу главы государства, федеральные и федеральные конституционные законы, а также правовые акты регионов России до их подписания президентом или главой субъекта.

В текст основного закона также будет введён Государственный совет, формируемый президентом. Его статус будет определяться федеральным законом. А само формирование будет осуществляться «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти», а также определения основных направлений внутренней и внешней политики России.

В целом поправки предполагают создание единой системы публичной власти, в которую войдут и органы местного самоуправления, и государственные инстанции.

Касаются поправки и роли международного права. Так, решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, не будут исполняться Россией. Москва сможет участвовать в надгосударственных структурах и передавать им часть полномочий, однако только если «это не влечёт за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина» РФ.

Помимо этого предлагается в Конституции закрепить социальные обязательств государства. В частности, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения».

В законопроекте также упомянуты пенсионные обязательства — в основном законе предлагается прописать, что её индексация должна проводиться регулярно.