Комитет Госдумы получил 138 предложений по поправкам к Конституции
- РИА Новости
«У нас поступило около 400 предложений в рабочую группу. В профильный комитет уже поступило 138 официальных поправок», — цитирует депутата РИА Новости.
Ранее сообщалось о предложении закрепить в основном законе страны понятие «федеральная территория». Как пояснил автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов — речь идёт о территориях с военными и стратегическими объектами.
Также стало известно о продлении срока подачи поправок к законопроекту до 14 февраля.
23 января Госдума одобрила президентский проект в первом чтении.