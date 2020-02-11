Комитет Госдумы получил 138 предложений по поправкам к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступило 138 предложений по поправкам к Конституции. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, глава профильного комитета ГД Павел Крашенинников.

«У нас поступило около 400 предложений в рабочую группу. В профильный комитет уже поступило 138 официальных поправок», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее сообщалось о предложении закрепить в основном законе страны понятие «федеральная территория». Как пояснил автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов — речь идёт о территориях с военными и стратегическими объектами.

Также стало известно о продлении срока подачи поправок к законопроекту до 14 февраля.

23 января Госдума одобрила президентский проект в первом чтении.