Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля

Короткая ссылка
В Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.
Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля
  • РИА Новости

«Срок подачи поправок (продлён. — RT) до 14 февраля. Пока только по сроку определились», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции России выступили за продление срока для внесения поправок к рассмотрению их во втором чтении.

В конце января сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправках к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить