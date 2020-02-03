Срок подачи поправок к Конституции продлён до 14 февраля

В Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

«Срок подачи поправок (продлён. — RT) до 14 февраля. Пока только по сроку определились», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции России выступили за продление срока для внесения поправок к рассмотрению их во втором чтении.

В конце января сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправках к Конституции.