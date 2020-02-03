Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции

Короткая ссылка
Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции России планируют обратиться к президенту и Госдуме с предложением о продлении срока для внесения поправок к рассмотрению их во втором чтении.
Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса.

«В связи с большим количеством поправок к Конституции, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции», — сказал он.

В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.

Также он сообщал, что проект закона о поправках к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков. По словам Крашенинникова, в первом блоке содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправках к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить