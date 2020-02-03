Рабочая группа попросит продлить срок приёма поправок к Конституции

Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции России планируют обратиться к президенту и Госдуме с предложением о продлении срока для внесения поправок к рассмотрению их во втором чтении.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сопредседателя рабочей группы Андрея Клишаса.

«В связи с большим количеством поправок к Конституции, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества, мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции», — сказал он.

В конце января сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в основном законе.

Также он сообщал, что проект закона о поправках к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков. По словам Крашенинникова, в первом блоке содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования.

23 января депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о поправках к Конституции.