В Госдуме рассказали о порядке принятия поправок в Конституцию

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков.
В Госдуме рассказали о порядке принятия поправок в Конституцию
  • © duma.gov.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

Крашенинников уточнил, что в первом блоке содержаться предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования.

«Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования», — добавил он.

Ранее Павел Крашенинников опроверг информацию, что в проекте поправок к основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.

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