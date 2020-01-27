В Госдуме рассказали о порядке принятия поправок в Конституцию

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков.

Об этом сообщает «Российская газета».

Крашенинников уточнил, что в первом блоке содержаться предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования.

«Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования», — добавил он.

Ранее Павел Крашенинников опроверг информацию, что в проекте поправок к основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.