В Госдуме рассказали о порядке принятия поправок в Конституцию
- © duma.gov.ru
Об этом сообщает «Российская газета».
Крашенинников уточнил, что в первом блоке содержаться предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования.
«Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования», — добавил он.
Ранее Павел Крашенинников опроверг информацию, что в проекте поправок к основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.