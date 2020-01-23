Крашенинников: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы нет
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
20 января российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект о поправке к Конституции.
Госдума рассмотрит соответствующий проект на заседании в четверг, 23 января.
Подробнее — в материале RT.