Крашенинников: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы нет

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Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников опроверг информацию, что в проекте поправок к основному закону содержится положение о самороспуске Госдумы.
Крашенинников: поправки к Конституции о самороспуске Госдумы нет
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.

20 января российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект о поправке к Конституции.

Госдума рассмотрит соответствующий проект на заседании в четверг, 23 января.

Подробнее — в материале RT.

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