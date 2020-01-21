Володин оценил сообщения СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы вмешательством в суверенные дела России.
Володин оценил сообщения СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, первым внимание на подобные сообщения зарубежных журналистов обратил на пленарном заседании лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал коллег «не слушать и не идти на поводу» у этих домыслов.

«Мы вчера в ходе общения с журналистами ещё раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела — и к нам пускай не вмешиваются», — сказал Володин.

В середине ноября сообщалось, что комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что соответствующую активность «проявляют 12 государств Европы, США».

Он рассказал, что комиссия насчитала «более 50 юридических, физических лиц — либо иностранных, либо российских, работающих за деньги из-за границы, — которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов».

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