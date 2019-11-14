Комиссия Госдумы нашла попытки вмешательства извне в 19 регионах

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Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила попытки вмешательства зарубежных НКО и СМИ во внутреннюю политику в 19 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург.
Комиссия Госдумы нашла попытки вмешательства извне в 19 регионах
  • © duma.gov.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты Федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня», — заявил Пискарёв.

По его словам, соответствующую активность «проявляют 12 государств Европы, США».

Он рассказал, что комиссия насчитала «более 50 юридических, физических лиц, либо иностранных, либо российских, работающих за деньги из-за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года. 

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН прокомментировал необходимость этого законопроекта.

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