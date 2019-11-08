В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
  • Reuters

«С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении. Решать, конечно, сначала коллегам из Госдумы. Но в случае если они сделают это до конца этого года, то, я полагаю, и Совет Федерации может тоже при получении этих документов своё решение на этот счёт вынести», — приводит ТАСС слова Климова.

Он выразил надежду, что закон вступит в силу в 2020 году.

Также, по его словам, комиссией пока не рассматривается возможность введения уголовного наказания для нарушающих законодательство об иноагентах зарубежных СМИ и физических лиц, однако сенаторы не исключают вероятность возвращения к этому вопросу в будущем.

«Если наши зарубежные оппоненты будут по-прежнему усиливать такой нажим (на российские СМИ. — RT), возможно, придётся над этим подумать», — сказал он.

Отмечается, что законопроект о признании физлиц иноагентами был принят Госдумой в первом чтении в январе 2018 года.

Ранее в Госдуме предложили запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии.

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