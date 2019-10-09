В Минюсте прокомментировали включение ФБК в список иноагентов

Решение включить Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в перечень иноагентов не связано с расследованием СК о финансировании этой организации. Кроме того, у Минюста есть все доказательства иностранного финансирования ФБК.

Об этом рассказал и. о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.

По его словам, в случае отказа ФБК регистрироваться в качестве иноагента организацию привлекут к административной ответственности через суд в соответствии с требованием закона.

«Если мы заявляем о чём-то, мы имеем доказательственную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить», — приводит его слова ТАСС.

Только в 2019 году, добавил Титов, организацией были получены из-за рубежа средства в сумме 140 тыс. рублей.

«Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов», — уточнил он.

Ранее Минюст внёс ФБК в список иностранных агентов.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, был установлен при проведении контроля за её деятельностью.