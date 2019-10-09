В Минюсте прокомментировали включение ФБК в список иноагентов
- РИА Новости
Об этом рассказал и. о. директора департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Владимир Титов.
По его словам, в случае отказа ФБК регистрироваться в качестве иноагента организацию привлекут к административной ответственности через суд в соответствии с требованием закона.
«Если мы заявляем о чём-то, мы имеем доказательственную базу на руках. Это текущая наша работа, в ходе которой и были установлены эти факты. Мы готовы в суде ответить», — приводит его слова ТАСС.
Только в 2019 году, добавил Титов, организацией были получены из-за рубежа средства в сумме 140 тыс. рублей.
«Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов», — уточнил он.
Ранее Минюст внёс ФБК в список иностранных агентов.
Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, был установлен при проведении контроля за её деятельностью.