Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией в среду, 9 октября, включён в список иностранных агентов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства юстиции России.

«Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.

Как отмечается, факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, установлен в ходе проведённого контроля за её деятельностью.

В начале августа СК возбудил дело об отмывании 1 млрд рублей, которыми финансировался Фонд борьбы с коррупцией.

Следователи сообщали, что лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, с января 2016 года по декабрь 2018 года «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём».

Позднее Следственный комитет заявил, что банки получили судебные постановления об аресте счетов ФБК.