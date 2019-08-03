СК возбудил дело в отношении ФБК об отмывании около 1 млрд рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).

По данным следствия, лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», в том числе сотрудники фонда, с января 2016 по декабрь 2018 года, «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём».

В СК отметили, что «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» деньгами, полученными преступным путём, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) внесли ту же сумму денег на расчётные счета нескольких банков.

После этого подозреваемые перевели зачисленные деньги на текущие расчётные счета ФБК, профинансировав деятельность организации и «завершив тем самым совместные преступные действия по их (денежных средств. — RT) легализации», указали там.

Следователи установят «источники получения преступных денежных средств», их объём и круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда, добавили в Следственном комитете.

В начале июля главный редактор Агентства федеральных расследований, журналист Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении Алексея Навального.

По мнению журналиста, руководители ФБК Алексей Навальный и Леонид Волков скрыли от сотрудников организации и жертвователей информацию о расходовании средств, поступивших на криптосчета во время избирательной кампании 2018 года.