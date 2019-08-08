СК: арест наложен на счета ФБК
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«Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», — говорится в сообщении СК.
Также отмечается, что ряд сотрудников ФБК вызваны в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировался ФБК.