СК: арест наложен на счета ФБК

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В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что банки получили судебные постановления об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и «Защиты прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц.
СК: арест наложен на счета ФБК
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«Судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также  на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано», — говорится в сообщении СК.

Также отмечается, что ряд сотрудников ФБК вызваны в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, которыми финансировался ФБК.

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