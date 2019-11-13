В Госдуме оценили необходимость закона о признании физлиц иноагентами

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в беседе с ФАН прокомментировал необходимость законопроекта о признании физических лиц иностранными агентами.

По его словам, он нужен, чтобы ограничить вмешательство иностранных спецслужб во внутренние дела России.

«У нас есть законодательство, которое определяет иностранных агентов — юридических лиц, но сегодня мы очень хорошо понимаем, что этого уже недостаточно. Закон необходимо развивать, распространяя этот статус в том числе на физических лиц. Это делается в рамках развития российского законодательства, так что фактически это плановый закон», — отметил Федоров.

По его мнению, необходимость принятия поправок также обусловлена усилением финансирования пятой колонны, действующей в России, со стороны США.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.