Госдума 23 января обсудит в первом чтении проект о поправке к Конституции

Госдума на заседании в четверг, 23 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.

«Мы готовимся к завтрашнему дню, у нас заседание начнётся в 10:00, обычно начинается в 12:00. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в Конституцию», — приводит ТАСС слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Ранее комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.

20 января президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к основному закону страны.