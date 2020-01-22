Госдума 23 января обсудит в первом чтении проект о поправке к Конституции

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Госдума на заседании в четверг, 23 января, рассмотрит в первом чтении законопроект о поправке к Конституции.
Госдума 23 января обсудит в первом чтении проект о поправке к Конституции
  • РИА Новости

«Мы готовимся к завтрашнему дню, у нас заседание начнётся в 10:00, обычно начинается в 12:00. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в Конституцию», — приводит ТАСС слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Ранее комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.

20 января президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к основному закону страны. 

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