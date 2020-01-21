Комитет Госдумы рекомендовал принять проект о поправке к Конституции

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Павла Крашенинникова.

«По этому вопросу всё», — сообщил он после голосования.

Агентство уточняет, что, согласно тексту решения, профильный комитет Госдумы предложил рассмотреть законопроект в ходе заседания Госдумы 23 января.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентариям нужно работать над законопроектом о поправке к Конституции круглосуточно.

20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к основному закону страны.