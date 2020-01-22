Безпалько рассказал о работе группы по изменениям в Конституцию

Политолог Богдан Безпалько, вошедший в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о первом собрании группы.

«Пригласили неожиданно… Первое собрание было с участием президента Российской Федерации, это было в Ново-Огарёве. Он выступил перед рабочей группой, перед теми, кто согласился вступить в рабочую группу, потому что обычно человека спрашивают: «Вы согласны вступить в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию?» А в дальнейшем просто собирается рабочая группа, выбираются три сопредседателя — это Клишас, Крашенинников и Хабриева, которые имеют профессиональное юридическое образование», — сказал он.

Он пояснил, что себя в данном случае видит как «представителя определённой части общества», которая хочет внести поправки.

«Гражданского общества, российского общества, состоящего из граждан России и тех, кто себя с Россией, с её будущим ассоциирует за пределами России… В любом случае я вижу свою задачу как постановку определённых проблем. Эти проблемы люди могут мне помочь сформулировать грамотно юридически… или хотя бы просто донести эту проблему до тех, кто уже может сформулировать», — добавил он.

20 января российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект о поправке к Конституции.

Госдума рассмотрит соответствующий проект на заседании в четверг, 23 января.

Как заявляли в Кремле, представителями президента при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии — председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Подробнее — в материале RT.