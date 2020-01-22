Безпалько рассказал о работе группы по изменениям в Конституцию
- РИА Новости
«Пригласили неожиданно… Первое собрание было с участием президента Российской Федерации, это было в Ново-Огарёве. Он выступил перед рабочей группой, перед теми, кто согласился вступить в рабочую группу, потому что обычно человека спрашивают: «Вы согласны вступить в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию?» А в дальнейшем просто собирается рабочая группа, выбираются три сопредседателя — это Клишас, Крашенинников и Хабриева, которые имеют профессиональное юридическое образование», — сказал он.
Он пояснил, что себя в данном случае видит как «представителя определённой части общества», которая хочет внести поправки.
«Гражданского общества, российского общества, состоящего из граждан России и тех, кто себя с Россией, с её будущим ассоциирует за пределами России… В любом случае я вижу свою задачу как постановку определённых проблем. Эти проблемы люди могут мне помочь сформулировать грамотно юридически… или хотя бы просто донести эту проблему до тех, кто уже может сформулировать», — добавил он.
20 января российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект о поправке к Конституции.
Госдума рассмотрит соответствующий проект на заседании в четверг, 23 января.
Как заявляли в Кремле, представителями президента при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии — председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
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