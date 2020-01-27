В комитете ГД сообщили о 17 поправках к проекту изменения Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, сообщил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основном законе Павел Крашенинников.

«Конечно, вызывает интерес формирование органов власти и организация их деятельности», — цитирует ТАСС депутата.

По его словам, в частности, речь идёт об уточнении требований к кандидату в президенты, изменении наименования руководителя страны, статусах Совета безопасности и Государственного совета.

«Есть в том числе поправки, связанные с изменением порядка избрания Государственной думы, и так далее», — добавил Крашенинников.

Кроме того, в комитет поступили две поправки в преамбулу к Конституции, поправки по социальным гарантиям.

Ранее Крашенинников рассказал, что проект закона о поправках к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков. Он уточнил, что в первом блоке содержатся предложения об изменениях в Конституции, а во втором определяется процедура голосования.