В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»

Понятие «федеральная территория» может появиться в Конституции России, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Андрей Клишас.

«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория», — цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, предложение требует дополнительной проработки и будет внимательно изучено.

Автором инициативы стал председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он пояснил, что речь идёт о территориях с военными и стратегическими объектами.

Клишас отметил, что система их управления требует специального регулирования и оно существует в ряде федеративных государств.

Ранее срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции продлили до 14 февраля.

23 января Госдума одобрила президентский проект в первом чтении.