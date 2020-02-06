В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»
- РИА Новости
«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория», — цитирует сенатора РИА Новости.
По его словам, предложение требует дополнительной проработки и будет внимательно изучено.
Автором инициативы стал председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Он пояснил, что речь идёт о территориях с военными и стратегическими объектами.
Клишас отметил, что система их управления требует специального регулирования и оно существует в ряде федеративных государств.
Ранее срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции продлили до 14 февраля.
23 января Госдума одобрила президентский проект в первом чтении.